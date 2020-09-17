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17 Eylül 2020 Perşembe 07:25:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 07:25:00

Altın fiyatları yükseliş trendine devam ederken altında yeni dönem de resmen başladı

Kaynak: Akşam

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörü yeniliğe sevk ederken güvenli liman olarak görülen altın da bu süreçten etkilendi. Artık kuyumcular da internetten altın satıyor. İşte altın yatırımcıları için gram altın, çeyrek altın, tam altın ve ons altın fiyatları......

Koronavirüs etkisiyle bu yıl rekor kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Her zaman güvenli liman olarak görülen altın, yükseliş trendine devam ediyor.

ALTIN ALIMINDA E-TİCARET DÖNEMİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Pandemide bütün sektörler gibi kendilerinin de etkilendiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Erhan Hoşhanlı, "Yavaş yavaş olumsuz etkisi kalkmaya başladı. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Sektörde e-ticaret uygulaması da yeni yeni hızlandı" dedi.

E-ticarette özellikle gümüş takı ürünlerine talep artışı olduğunu bildiren Hoşhanlı, "Kıymetli taşları içeren pahalı ürünlerin de internetten satışlarının arttığını görmekteyiz. Bu da sektörümüz açısından yeni bir açılım. Daha önceden de yapılıyordu ama bu son dönemde artarak sektörün ilgilendiği bir alan haline geldi" diye konuştu.

ALTIN ALIRKEN DİKKAT

Hoşhanlı altın fiyatlarındaki yükseliş ile beraber sahtekarlıkların da artığına dikkat çekerek, "Altını bildiğiniz, tanıdığınız kuyumcudan almak lazım. Kuyumcu dışında bilmediğiniz yerden almayın. İnternetten de bilinen bir firmadan alın. Alışverişten sonra faturasını belgesini isteyin" uyarısında bulundu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ons altındaki yükselişe gram altın fiyatı 467,22 lira seyrinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 758 lira seviyelerinde konumlanırken satış fiyatı ise 767 lirada yer aldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 bin liranın üzerinde işlem görmeyi sürdüren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 22 liradan alınırken 3 bin 53 liradan satışa sunuluyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı an itibariyle 1.940,08 dolardan işlem görüyor. 

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