Altın alıp satacaklar dikkat!

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 900 lirayı görür mü? Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arayan yatırımcılar, Ukrayna krizi sonrası birçok ülkenin Swift sistemini Rusya'ya karşı kapatması sonrası yükselişe geçen son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti. İşte güncel altın fiyatları...

ALTININ ONS FİYATI

Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcının geleneksel olarak 'güvenli liman' olarak nitelenen altına talebi arttı. Altın sabah saatlerinde yüzde 1.2 değer kazanarak 1.910 doları aştı.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Yurtiçinde ise doların yeniden 14 lirayı aşmasıyla gram altında daha sert bir yükseliş yaşandı. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 3.5'lik yükselişle 865 liraya ulaştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.407,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.440,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.816,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.880,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.615,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.740,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,87 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 799,91 TL

GOLDMAN SACHS'TAN ALTIN VE PETROL TAHMİNİ

Goldman Sachs, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri olan Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtti. Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguladı.

Banka, bir ay vadeli Brent ham petrolü için tahminini 95 dolar/varilden 115 dolar/varil seviyesine çıkardı ve gerilimin tırmanması, arzın daha uzun süre aksaması halinde fiyatın ciddi şekilde yükselmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs, altın fiyatının da önümüzdeki aylarda 2150 dolar/ons seviyesine kadar yükselebileceğini de belirtti.

RUBLE'DE KAYIPLAR ARTIYOR

Swift sistemi dışında bırakılan Rusya'da Ruble ağır değer kaybı yaşadı. Savaşın başlangıcından bu yana yüzde 40'ı aşan kayıpların görüldüğü Ruble'de doların karaborsaya düştüğü de iddia ediliyor. Rusya'nın finansal sistemden çıkarılması nedeniyle para biriminde daha ağır kayıpların yaşanabileceği öngörülüyor.