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07 Ağustos 2022 Pazar 12:28:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 12:28:00

Almanya'ya ihracat rekor kırdı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 11 milyar 121 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı.

İhracatta "alternatif pazar" stratejisini başarıyla sürdüren Türkiye, ana pazarlarına yaptığı dış satımda da rekorlara imza atmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'dan Türk ürünlerine rekor talep gelmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 11 milyar 121 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü.

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,7 oldu.

Almanya'yı, 8 milyar 485 milyon dolarla ABD, 7 milyar 108 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 723 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 575 milyon dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin ihracatı, ABD'ye yüzde 24,6, Birleşik Krallık'a yüzde 2,4, İtalya'ya yüzde 15 ve Irak'a yüzde 23,1 artış kaydetti.

Otomotiv endüstrisi en çok talep gören sektör oldu

Yılın 7 ayında Almanya'ya en fazla ihracatı 2 milyar 505 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 189 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 271 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 809 milyon 510 bin dolara kimyevi maddeler ve mamulleri, 763 milyon 672 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.

Ülkeye en az dış satımı 4 milyon 131 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 5 milyon 310 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 5 milyon 320 bin dolarla tütün, 9 milyon 389 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 23 milyon 320 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

En fazla ihracat artışı demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşti

Almanya'ya miktar bazında en fazla ihracat artışını 439 milyon 96 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 295 milyon 937 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 123 milyon 24 bin dolarla çelik, 103 milyon 857 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 72 milyon 485 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

Yılın 7 ayında Almanya'ya çelik sektörü 523 milyon 626 bin dolar, makine ve aksamları sektörü 577 milyon 488 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Ülkeye yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı 33 milyon 416 bin dolar azalarak 153 milyon 53 bin dolara, fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı da 23 milyon 512 bin dolar düşüşle 235 milyon 636 bin dolara geriledi.

Etiketler : İhracat ALMANYA REKOR
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