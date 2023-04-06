Almanya'da martta şirket iflasları Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde

Almanya'da martta şirket iflasları Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde

IWH, ülkede mart ayına ilişkin şirket iflas trendleri raporunu açıkladı.

Rapora göre, geçen ay Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022'ye göre yüzde 24 artarak 959'a yükseldi. Böylece iflaslar, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İflaslardaki artış, şubat ayına göre de yüzde 15 oldu.

"Olağanüstü düşük iflas sayılarının olduğu zamanlar şimdilik geride kaldı"

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, olağanüstü düşük iflas sayılarının olduğu zamanların şimdilik geride kaldığını belirterek, "Pahalı enerji ve malzemeler nedeniyle artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artış şu anda birçok şirkete yük oluyor." ifadesini kullandı.

Müller, öncü göstergelerin Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, iflas sayısında önümüzdeki aylarda daha fazla artışa işaret etmediğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıkların devam etmesi ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.

Kovid-19 krizi, birçok sektör için önemli iş kayıplarına neden olduktan sonra enerji krizi, malzeme eksikliği ve yüksek enflasyon aylardır Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.

Bu arada, Alman sendikalar da alışılmışın dışında yüksek enflasyon karşısında çalışanlar için enflasyon üzerinde ücret artışları talep ediyor.