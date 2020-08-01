Almanya'da enflasyon 4 yıl sonra sıfırın altına düştü

Almanya'da enflasyon oranı son dört yıldan bu yana ilk kez eksi seviyelerde yer alıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da Temmuz ayında enflasyon -0,1 seviyesine geriledi.



NEDENİ KDV İNDİRİMİ

Almanya'da eksi enflasyon en son Nisan 2016'da görülmüştü. Federal İstatistik Dairesi enflasyondaki düşüşün sebeplerinden birinin 1 Temmuz 2020'den itibaren yürürlüğe giren KDV indirimi olduğunu açıkladı.

Almanya'da hükümet, koronavirüs salgınında tüketimi artırmak amacıyla 1 Temmuz - 31 Aralık dönemi için KDV indirimi kararı aldı. Yüzde 19 olan KDV yüzde 16'ya, bazı temel ürünleri kapsayan indirimli KDV oranı yüzde 7'den yüzde 5'e çekildi.

Uzmanlar KDV indiriminin etkisini gösterdiği görüşünde. Commerzbank'ın iktisat uzmanlarından Marco Wagner, "Her ne kadar çok kesin bir hükme varmak zor olsa da görünen o ki işletmeler ve hizmet sağlayıcılar KDV indirimini büyük ölçüde müşteriye yansıtmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.



Ancak Wagner enflasyonun Ağustos'ta yeniden artı seviyeye ulaşabileceğini belirtti ve artan petrol fiyatlarının buna neden olabileceği tahmininde bulundu.

TÜRKİYE DE BENZER STRATEJİYİ UYGULUYOR



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bayram öncesinde KDV oranında indirime gidildiğini açıklamıştı.