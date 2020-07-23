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23 Temmuz 2020 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 15:52:00

Almanya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırıyor

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Türkiye ve Alman hükümeti arasındaki 'seyahat kısıtlaması' görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı. Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a geliyor.

 Almanya, Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a turizm yasağını kaldırıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'ya giderek mevkidaşları ile temasta bulunmuştu. Bu temaslardan olumlu sonuçlar elde edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yakından takip edildiğini ve durumun iyiye gittiğini gözlemlediklerini söylemişti.

Almanya, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor. A Haber'den Elif Saatçioğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgilere göre; resmi açıklama yarın veya öbür gün yapılacak.

Edinilen bilgiye göre; Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a Alman turistler gelecek. Yasağın ilerleyen süreçlerde diğer illere de kaldırılması bekleniyor.

KOCA VE ÇAVUŞOĞLU ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik tutumu sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'ya giderek mevkidaşları ile temasta bulunmuştu. Bu temaslardan olumlu sonuçlar elde edilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yakından takip edildiğini ve durumun iyiye gittiğini gözlemlediklerini söylemişti.

Türkiye'ye gelen DSÖ Direktörü de Türkiye'deki önlemleri överek, yasak uygulamasının kaldırılması için görüş beyan etmişti.

TÜRK HEYETİN BERLİN TEMASLARI

Almanya, Avrupa Birliği ülkelerine uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırmış, Türkiye'yi bu kapsam dışında tutmuştu.

Türkiye, alınan önlemler ve koronavirüs salgınıyla mücadelede Avrupa'daki birçok ülkeden daha iyi durumda olduğunu belirterek, bu durumun kaldırılmasını talep etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe geçtiğimiz turizmde normalleşmenin en kısa sürede sağlanabilmesi için Berlin’de resmi temaslarda bulunmuştu.

Türkiye’de turistlerin güvenli bir şekilde tatil yapabilmeleri için alınan önlemleri temaslarında anlatan bakanlar, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını bir an önce kaldırması beklentisini iletmişlerdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise seyahat uyarısını gözden geçirecekleri mesajını vermişti.

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