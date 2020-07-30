Almanya ekonomisinde tarihi daralma
Alman ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10.1 daralma ile verilerin tutulmaya başladığı 1970 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşadı.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Corona virüs pandemisinin yarattığı sonuçlardan son derece olumsuz etkilendi.
Ülkede bugün açıklanan rakamlara göre Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde hanehalkı harcamalarındaki düşüşün yanında yatırımlar ve ihracatın çökmesiyle yüzde 10.1 daraldı. Bu oran ekonomik verilerin tutulmaya başlandığı 1970 yılından bu yana görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.
Analistler Almanya ekonomisinin yüzde 9 küçülmesini bekliyordu.
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