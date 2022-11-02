VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Komitesi üyeleriyle görüştü
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Avrupa'da sıcaklık küresel ısı seviyesinin iki katından daha fazla arttı
7 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından Türkiye'ye teşekkür
"Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyece...
Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu geldi
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tahıl koridoru açıklaması
Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'da "kombine savaş" başlattığını söyledi
"Togg yüz akı bir atılımın adı"
"Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için gizlice "önemli miktarda" topçu mermisi gönde...
Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası açıklaması
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
İngiltere'de muhalefet, Başbakan Sunak'ı hükümetin göçmen politikası nedeniyle eleştirdi
Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında
Bosna Hersek'te genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı
Karadağ Meclisi'nden hükümet kurma yetkisini kısıtlama kararı
New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Elon Musk "mavi tik" ile Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açtı
02 Kasım 2022 Çarşamba 17:11:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 17:11:00

Alman şirketleri enerji krizinin baskısı altında

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 82'sinin "enerji ve ham madde fiyatlarını" işleri için bir risk olarak gördüğünü duyurdu.

DIHK, 24 bin şirketin katılımıyla yaptığı "iş ortamına" ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 82'si enerji ve ham madde fiyatlarını işleri için risk olarak görüyor. DIHK, bu oranın kayıtların tutulmaya başlandığı 1985'ten beri en yükseği olduğunu belirtti.

Alman şirketlerin yüzde 52'si gelecek 12 ayda işlerinin kötüye gideceğini düşünüyor. İşlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 8'de kaldı.

Enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren Alman şirketlerinin neredeyse yüzde 20'sinin enerji krizi nedeniyle üretimlerini azaltmakta olduğunun ortaya çıktığı anket, her 12 şirketten birinin (yüzde 8), artan maliyetler nedeniyle üretimini kaydırmayı planladığını, bu oranın otomotiv sektöründe yüzde 17 olduğunu da gösterdi.

"2023'TE EKONOMİK ÜRETİMDE YAKLAŞIK YÜZDE 3 DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

DIHK Üst Yöneticisi (CEO) Martin Wansleben, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kovid-19 salgınında ve 2008 finansal krizi sırasında iyimser olan Alman şirketlerinin oranı yüzde 10'dan fazlaydı. Şirketler en kötüsünün henüz gelmediğinden endişe ediyor. Şirketler, özellikle sanayi, enerji fiyatlarındaki yüksek artıştan ve enerji arzındaki belirsizlikten etkileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Almanya'nın GSYH'sinde yüzde 1,2 artış beklediklerini kaydeden Wansleben, 2022'nin ilk yarısında Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının bu pozitif büyümede etkisi olduğunu vurguladı.

Wansleben, "Ancak bu büyüme, aylardır enerji krizi, enflasyon ve sıkıntılı küresel ekonomi tarafından baskılandı. Alman ekonomisi sadece zorlu bir kışla değil, aynı zamanda zor bir yılla da karşı karşıya. Şirketlerden gelen özel raporlara ve değerlendirmelere dayanarak, 2023'te ekonomik üretimde yaklaşık yüzde 3 düşüş bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti, GSYH'nin bu yıl yüzde 1,4 artmasını ve gelecek yıl yüzde 0,4 düşmesini bekliyor.

Etiketler : almanya enerji krizi ekonomi
Kafa karıştıran poz

Kafa karıştıran poz
Gençler için sahnede

Gençler için sahnede
Oğluşuyla ilk doğum günü

Oğluşuyla ilk doğum günü
Aileler çocuklarıyla izleyebilecek

Aileler çocuklarıyla izleyebilecek
Oyunculuğu kafamda sıkça bırakıyorum

Oyunculuğu kafamda sıkça bırakıyorum
Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak

Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı

Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ

KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ
LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ

LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX