VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi
Konut başına 50 bin lira
Kolombiya'da Petro'nun zaferi ve Latin Amerika'da yükselen sol
Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma
İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlin ek askeri destek sağlayacak
FAO, gerçekleştirdiği projelerle dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor
Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Ukraynalı tenisçi Tsurenko, savaş sırasında tenis oynarken 'suçlu' hissettiğini söyledi
Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi
Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası açıklandı
Reyhanlı'nın faili zehir baronu Gezer Türkiye'ye getirildi
Erol Evcil operasyonundan yeni detaylar! Kasadan servet çıktı
Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Macron'dan Başkan Erdoğan paylaşımı
Asgari ücrete ek zamda iki önemli mutabakat
Putin'den Finlandiya ve İsveç yorumu!
Erdoğan evine zaferle dönüyor
Arabesk gecesi
Yardımlara devam
Tekli heyecanı
30 Haziran 2022 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 11:45:00

Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Alman enerji firması Uniper, gaz fiyatlarının artması nedeniyle 2022 için kar tahminini düşürdü ve olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Alman enerji firması Uniper, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi ve bunun sonucunda gaz fiyatlarının artması nedeniyle 2022 için kar tahminini düşürdü ve olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Uniper'den yapılan açıklamada, 16 Haziran'dan beri Gazprom'dan sözleşmeyle kararlaştırılan gaz miktarının yalnızca yüzde 40'ının alındığı belirtildi.

Şirket, daha önce açıkladığı 2022 malı yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) tahmini ve düzeltilmiş net kar tahminini aşağı yönlü revize etti.

Alman hükümetiyle kredi ve öz sermaye yatırımları gibi likiditeye yönelik olası istikrar önlemleri hakkında görüşmelerde bulunduğunu duyuran Uniper'in hisseleri, dün borsada yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Etiketler : Alman enerji firması Uniper FAVÖK Gazprom
Mutfaktan defileye

Mutfaktan defileye
12 yıl sonra baba albüm

12 yıl sonra baba albüm
Sırrı hafta üç kez masaj

Sırrı hafta üç kez masaj
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Boğaz'da Altun rüzgarı

Boğaz'da Altun rüzgarı
Survivor Babuş kebapçı oldu

Survivor Babuş kebapçı oldu
7 yıllık evlilikte kriz

7 yıllık evlilikte kriz
plajda spor

plajda spor
Annesinin hayalini gerçekleştirdi

Annesinin hayalini gerçekleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX