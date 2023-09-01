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01 Eylül 2023 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 14:05:00

Alman otomobil üreticilerinin iş beklentileri kötüleşiyor: Siparişlerin azlığından şikayetçiler

Kaynak: AA

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Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faizler ekonomide durgunluğa neden olurken, Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri de kötüleşiyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, temmuzda 34,6 puan olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ağustosta 34,6 puan azalarak sıfır puan oldu.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 48 puandan eksi 75 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Otomobil üreticilerinin neredeyse yarısı, ağustosta üretimin önünde bir engel olarak sipariş eksikliğinden şikayet etti. Bununla birlikte üreticilerin sipariş defterleri hala 6 ayı kapsayabilecek kadar dolu." denildi.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı otomobil tedarikçilerinin mevcut durumdan memnun olduklarını belirterek, "Bazı tedarikçiler, sadece Almanya'da değil, dünya çapında elektrikli hareketlilik ve otonom sürüşün yanı sıra alternatif hareketlilik çözümlerini de geliştirebilecek özel teknik uzmanlığa sahip." ifadesini kullandı.

Bu arada, Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, Avrupa'da yavaşlayan ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle de karşı karşıya bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından biri olan IAA Mobility, 5-10 Eylül'de Münih'te gerçekleştirilecek. Alman otomobil üreticilerinin fuarda Çin'in güçlü rekabetiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Etiketler : Ekonomi Araştırma Enstitüsü Otomobil üreticileri Avrupa
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