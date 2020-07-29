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29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:49:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:49:00

Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası

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Albaraka Türk'e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun belirlediği aktif rasyosunun altında kalması sebebiyle 20,6 milyon TL'lik idari para cezası verildi.

Albaraka Türk'e, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun belirlediği aktif rasyosunun altında kalması sebebiyle 20,6 milyon TL'lik idari para cezası verildi.

Albaraka Türk'ün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18 Nisan 2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle bankaya 20 milyon 638 bin 20 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

İdari para cezasının yasal haklar saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceği bildirilen açıklamada, söz konusu cezanın Albaraka Türk'ün 2020/2. dönem finansal tablolarına yansıtılacağı kaydedildi.

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