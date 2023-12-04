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04 Aralık 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 10:00:00

Alaska Air, Hawaiian Hava Yollarını 1,9 milyar dolara satın alıyor

Kaynak: AA

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ABD'li hava yolu şirketi Alaska Air, Hawaiian Havayollarını satın almak için, borçlar dahil, 1,9 milyar dolar karşılığında şirketle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Alaska Air'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Hawaiian Havayollarının 900 milyon dolarlık borcu dahil olmak üzere, şirkete 1,9 milyar dolar ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, birleşecek iki şirketin kendi isimleriyle hizmete devam edeceği ve toplamda 138 ayrı destinasyona uçuş sağlayacak bir güce ulaşacakları belirtildi.

Hawaiian Havayollarının Honolulu merkezli olarak uçuşlarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, Hawaii'nin bir cazibe merkezi olarak büyümeye devam edeceği vurgulandı.

Anlaşmanın, her iki ABD'li havayolu şirketinin yönetim kurulları ile Hawaiian Holding'in hissedarları tarafından onaylanmasından sonra tam birleşmenin 12-18 ay sürecinde tamamlanacağı aktarıldı.

Etiketler : alaska air hawaiian hava yolları şirket anlaşma
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