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18 Ağustos 2022 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 07:00:00

Aktif dijital bankacılık müşteri sayısı haziranda 85 milyonu aştı

Kaynak: AA

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TBB verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaşırken, internet bankacılığıyla yaklaşık 4 trilyon liralık, mobil bankacılıkla 7 trilyon liralık finansal işlem hacmi gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan dijital, internet ve mobil bankacılık istatistiklerine göre, nisan-haziran döneminde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyon 354 bin kişilik artışa işaret etti.

Bu kişilerin 2 milyon 527 bini sadece internet bankacılığı işlemi yaparken, 73 milyon 937 bini sadece mobil bankacılık kullandı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kişi sayısı ise 8 milyon 667 bin oldu.

Aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaklaşık 54 milyonu erkek, 27 milyonu kadınlardan oluştu. Söz konusu kullanıcıların 32 milyon 630 bini 36-55, 22 milyon 608 bini 26-35 ve 15 milyon 685 bini 18-25 yaş grubunda yer aldı.

İNTERNET BANKACILIĞI İLE EN ÇOK "PARA TRANSFERİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı haziran sonunda 86 milyon oldu.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 120 milyon, tutarı ise yaklaşık 4 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu finansal işlemler arasında en büyük paya, 2 trilyon 830 milyar liralık işlem hacmi ve 69 milyon işlem adediyle EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri sahip oldu. Bunu, 636 milyar liralık işlem hacmi ve 17 milyon işlem adediyle yatırım işlemleri takip etti.

Bu dönemde, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan toplam finansal işlem adedi ilk çeyreğe kıyasla 5 milyon, bir önceki yıla göre ise 7 milyon artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise çeyreklik bazda 745 milyar lira, yıllık bazda yaklaşık 2 trilyon lira arttı.

İkinci çeyrekte internet bankacılığında gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde ilk sırayı 198 milyar lira ve 11,5 milyon işlem adediyle "hisse senedi" aldı. Bunu, 157 milyar lira ve 2 milyon işlem adediyle "döviz işlemleri" izledi. En yüksek ortalama işlem hacmi 173 bin lira ile VİOP'ta gerçekleşirken, bunu 109 bin lirayla "vadeli hesap işlemleri" takip etti.

Öte yandan ikinci çeyrekte internet bankacılığı kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 102 bin, hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satışı adedi ise 61 bin oldu.

MOBİL BANKACILIK İŞLEM HACMİ 7 TRİLYON LİRA OLDU

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı haziran itibarıyla 131 milyon 827 bin oldu. Bu kişilerin 82 milyon 603 bini nisan-haziran döneminde en az bir kez sisteme giriş yaptı.

Toplam aktif müşteri sayısında bir önceki çeyreğe göre 4 milyon 344 bin kişi, geçen yıla göre 14 milyon 785 bin kişi artış kaydedildi.

İkinci çeyrek itibarıyla mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 1,4 milyar, tutarı ise 7 trilyon lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 65'ini, yatırım işlemleri ise yüzde 24'ünü oluşturdu.

Aynı dönemde, mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık 4 milyon kredinin hacmi yaklaşık 99 milyar lira olurken, 3 milyon 204 bin de sigorta satışı gerçekleştirildi.

Etiketler : türkiye bankalar birliği bankacılık ekonomi
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