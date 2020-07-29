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29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11:00

Aktarlar için meslek standardı geliyor

Kaynak: AA

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Ankara Ticaret Odası ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında, aktarlar için ulusal meslek standardının hazırlanması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında "Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokol için imza töreni düzenlendi.

Protokolü, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve MYK Başkanı Adem Ceylan imzaladı.

Baran, yaptığı konuşmada, "Sektörde mesleki yeterlilik vasfını kazanmış birçok elemana ihtiyaç var. Bu imza ile yetişecek elemanlar ülkenin önemli bir yarasına merhem olacak. Mesleki standarda kavuştuktan sonra aktar kardeşlerimizin işleri çok daha iyi olacak. İhracatla ülke ekonomisine sağlayacağımız katkı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Asya'dan Avrupa'ya bitkilerle tedavinin ileri seviyede kullanılmaya başlandığının altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Aktarlık mesleğini icra edenlerin bitki örtümüz konusunda gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olması lazım. Türkiye ekonomisinin gelişmesi için gençlerimizi meslekli hale getirmeliyiz. Bu şekliyle gençlerimiz aktar dükkanında yaptığı işi geçici olarak görüyor. Aktarlık, mesleki standartların belirlenmesi ile belgeli meslek haline gelecek."

MYK Başkanı Adem Ceylan da hem genç nüfusun hem de çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hükümetin 2023'e kadar 1 milyon nitelikli ve belgeli iş gücü hedefine 2020 yılında ulaştıklarını dile getiren Ceylan, inşaattan enerjiye, tekstilden otomotive 143 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini ifade etti.

Ceylan, ulusal meslek standardı ve mesleki yeterlilik konularında kendileriyle çalışma yapan ATO'ya teşekkür etti.

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