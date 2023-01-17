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17 Ocak 2023 Salı 10:10:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 10:10:00

'Akşam Future&Trends Summit 2023' programı başladı

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Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 18. yılını taçlandırıyor. Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit, 24 TV ve AKŞAM TV ortak yayınında ekranlarınıza geliyor.

Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 104 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 18. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile taçlandırıyor. Zirve, Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de başladı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşecek olan Akşam Future&Trends Summit; Ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

'Akşam Future&Trends Summit 2023' programındaki konuşmacıların açıklamalarından satır başları....

TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen, "Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların daha kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. Nihai hedef, gelecek kuşakların kaynaklarını kontrollü şekilde kullanabileceği bir dünya inşa etmektir." dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Biz Akşam Gazetesi olarak Türkiye'nin 104 yılını görüyoruz." dedi.

Kartoğlu, "Dünyada gördüğümüz teknolojileri yerlileştirmeyi başardık. Kapılarımız açıldı, bu ülkenin kendi gücü olduğunu fark ettik." açıklamasında bulundu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "Rekorların tazelendiği bir yıl geçirdik. Yatırım ekosistemimizin güçlendiği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Öztop, "Türkiye ekonomisi ile birlikte şirketlerimizin de önemli ölçüde büyüdüğünü gözlemliyoruz." dedi.

Öztop, "Gezegenimizi korumak için acil önlemler almamız gerektiğini görüyoruz. Her alanda harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Biz dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyoruz." dedi.

"Özel sektörümüzün dünyada rekabetçi olması lazım. Rekabetçi olabilmek için de trendleri okuyabilmek gerekiyor." diyen Dağlıoğlu, "Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak bizim için çok önemli. Bu yola teknoloji ile ulaşabileceğimize kanaat getirdik" dedi.

Dağlıoğlu, "Bizim için en büyük enstrüman, teknolojik altyapımız. Ülkemizde son yıllarda çok başarılı teknoloji girişimlerimiz var." diyerek "Türkiye, son 20 yıllık perspektife baktığımızda hızlı büyüyen ve dayanıklı bir ekonomiye sahip." ifadelerini kullandı.

Etiketler : akşam gazetesi futuretrends dergisi nureddin nebati burak dağlıoğlu 24 tv akşam tv
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