Akkuyu NGS'de büyük gelişme

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25 Haziran 2022 Cumartesi 20:20:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 20:20:00

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait 'kor tutucu' santral sahasına ulaştı

Kaynak: AA

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 3. ünitesinin ek güvenlik sisteminin ana unsurlarından kor tutucu, santral sahasına ulaştırıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, gemiyle Doğu Kargo Terminali'ne getirilen kor tutucu, 3. ünitenin reaktör şaftındaki tasarım konumuna yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, kor tutucunun 3. ünitenin reaktör binasında kurulan ilk büyük ekipman olduğunu belirtti.

Kor tutucunun kalite kontrolünün gerçekleştirildiğini anlatan Butskikh, şunları kaydetti:

"Kor tutucular, VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlere sahip tüm modern nükleer güç ünitelerinin bir parçasıdır. Bu, nükleer santral işletilirken herhangi bir senaryoda çevre ve insanların güvenliğini sağlayan nükleer alanda uzmanlaşmış bilim insanlarının eşsiz bilgi birikimine dayanıyor. Kor tutucunun kurulumundan önce kapsamlı bir kontrol yapılması büyük önem arz ediyor. İmalat tesisinde, Akkuyu Nükleer AŞ temsilcilerinin katılımıyla kor tutucunun kalite kontrolü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS sahasına ulaştığında ekipmanın bütünlüğü ve güvenilirliğinin teyit edildiği zorunlu bir giriş kontrol prosedürü daha uygulandı."

Kor tutucunun özellikleri

Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir şekilde hapseden kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının dışına sızmasını engelliyor.

Santralin çalışması sırasında içi özel dolgu malzemesiyle doldurulan kor tutucu, bu malzemeyle etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyiğinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor.

Bu işlemler, eriyiğin hapsolması ve soğuması için gerekli koşulları oluşturuyor. Yüksek sismik direnç, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip kor tutucu, Rusya'daki TYAZHMASH fabrikasında üretildi.

Etiketler : Akkuyu Nükleer santral mersin
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