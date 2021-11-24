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24 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 13:00:00

Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı

Kaynak: AA

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Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 7.7'sini karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'da üretilen reaktör basınç kabı yola çıktı.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının sahaya sevkiyatına başlandı.

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash AŞ'nin bir parçası olan AEM-technology AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ekipman Rusya'nın St. Petersburg Limanı'ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı yaklaşık 9 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS sahasına ulaşacak.

Mart 2019'da üretimine başlanan ekipmanın bu süreç boyunca tüm testleri gerçekleştirildi. Tüm geometrik parametreler, elemanların koordinasyonu ve ürünün yüksek kalitesi komisyon tarafından onaylandı.

Testlerin ardından nakliye kolaylığı için demonte edilen ekipman, inşaat sahasına gönderilmek üzere hazırlandı.

Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Etiketler : Akkuyu reaktör basınç kabı Rusya MERSİN
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