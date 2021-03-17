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Akaryakıtta tavan fiyat kararı
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17 Mart 2021 Çarşamba 11:07:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 11:16:00

Akaryakıtta tavan fiyat kararı

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EPDK Başkanı Yılmaz "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak." açıklamasında bulundu.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olacak.

Etiketler : Mustafa Yılmaz epdk akaryakıt
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