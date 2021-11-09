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09 Kasım 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 13:00:00

AK Partili isimden "asgari ücret" açıklaması: Son 19 yılın en yüksek zammı olacak

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna, "19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacak" şeklinde yanıt verdi.

2022 asgari zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını ifade etti.

Katıldığı canlı yayın programında 2022 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar yapan Özkan şunları söyledi:

VATANDAŞIN REFAHI ARTACAK"

Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15 , yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranın biz zam yaparak getirmişiz.

Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK'in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor.

Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır.

19 YIL İÇİNDEKİ EN YÜKSEK ZAM OLACAK"

Orada da görülecektir ki inanın belki de, 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyonun yüzde 50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim buradan elde edebileceğimiz sonuç şudur, inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim.

4 BİN LİRA OLABİLİR Mİ?

"Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?" sorusu üzerine Özkan "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum." diyerek cevap verdi.

Etiketler : 2022 asgari zammı Asgari ücret 4 bin lira olacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
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