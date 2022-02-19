VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
Türkü performansı
Kral olarak dönüyor
Tansiyonu olanlara ‘ağrı kesici' uyarısı
Konya'da otobüs kazası
AK Parti ve MHP'lilere tehdit
AK Parti'den EYT için 2022 sinyali
Reflüsü olan sakız çiğnemesin
Fast food beslenme uykusuz bırakıyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 19 Şubat
Ukrayna'nın doğusunda patlama
DSÖ: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil
Numan Kurtulmuş STK temsilcileriyle buluştu
"Enerji fiyatlarındaki artış kalıcı değil"
"Türkiye'nin çabasını memnuniyetle karşılıyoruz"
Koronavirüs vaka sayılarında düşüş sürüyor
Kılıçdaroğlu HDP'ye direnemedi
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
Kritik detay ortaya çıktı! Hem emeklilik hem de kıdem tazminatı hakkı
CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti
TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması
Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı
Akdeniz'de can pazarı!
19 Şubat 2022 Cumartesi 08:28:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 08:28:00

AK Parti'den EYT için 2022 sinyali

ABONE OL

AK Parti'den, EYT'nin (emeklilikte yaşa takılanlar) çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal kesimlerin sorununu beş başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken, EYT'liler de Cumhur İttifakı nezdinde kulislerini artırdı.

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sorununu çözmek için düğmeye bastı. EYT temsilcileri, çarşamba günü Meclis'te AK Parti ve MHP'yi ayrı ayrı ziyaret etti. EYT'liler AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan 2022 yılı içerisinde 'EYT'lilerin sorununu çözeceğiz.' sözü aldı.

AYRI AYRI ZİYARET

Çarşamba günü EYT'ye ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet TBMM'de AK Parti ve MHP'nin kapısını çaldı. EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek, çalışmalara ilişkin nabız yoklayarak sorunlarını iletti. EYT'liler 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı.

2 MESELEYİ ÇÖZDÜK

Edinilen bilgilere göre, sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu 2022 yılı içerisinde çözülecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ziyarette Akbaşoğlu'nun "İlk iki mesele olan asgari ücret ve memur maaşlarını çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorununu halledeceğiz" dediği öğrenildi.

Etiketler : eyt emeklilikte yaşa takılanlar ak parti
‘Kadın' Fransa'da

‘Kadın' Fransa'da
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
Düğün hazırlıklar başladı

Düğün hazırlıklar başladı
Sokakta oturup ağladım

Sokakta oturup ağladım
800 bin liralık teklif

800 bin liralık teklif
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
Ters köşe şarkı

Ters köşe şarkı
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
Piyanistle düet

Piyanistle düet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER