"Erken seçim" olacak mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemdeki kritik soruları Haber Global canlı yayınında cevapladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

3'lü mekanizma müzakereleri ile ay sonuna doğru rakam açıklanacak. Vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi hükümetimizin temel amaçlarından birisi. Yılın yarısında yeni bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Asıl olan geniş kitleyi oluşturan asgari ücretli vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi.

Asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması Türkiye'de devrim niteliğinde bir adımdı. Hükümetimiz insanlarımızı enflasyonda ezdirmeyecek, alım güçlerinin azalmasını sağlamayacak bir tedbiri alacaktır. Asgari ücretin vatandaşlarımızın memnun olacağı şekilde açıklanacağını ümit ediyorum.

"İYİ BİR RAKAMIN OLACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

İyi, vatandaşımızın memnun olacağı bir rakamın ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Çok uçuk rakamların telaffuz edilmesinin ise bir rasyonalitesi yok. Olmayacak duaya amin demenin anlamı yok. Görüşmeler sonucunda, büyük çoğunluğun evet diyeceği bir rakam ortaya çıkar.

EYT DÜZENLEMESİ VE YAŞ SINIRI

EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Siyasetin sahibi, devletin de sahibi milletin kendisidir. Geçmiş dönemde bedelli askerlik bunlardan birisidir. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. EYT de öyle. Vatandaşımızın gündeminde, ekonomik bakımdan başka bir şey, toplumsal açıdan başka bir şey. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Tazminatlar konusunda Hazine Bakanlığı görüşü var. Son noktaya geldi. Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum.

Bunların hepsi, tüm seçenekler tartışıldı. Son noktaya gelene kadar müzakereler sürecektir. Burada bir de imkanlar meselesi var. Bu çerçevede hem geniş kitlenin taleplerini karşılayacak sonuç ortaya çıkacak, hem de rasyonel olmasına gayret edilecek. EYT için Meclis'teki takvime bakmak lazım. 3 temel şarttan birisi de yaş meselesi. Son noktada hangi karar çıkar, bunu göreceğiz.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Bu konuda hiç konuşulmadı. Hiçbir platformda bu konu konuşulmadı. Şu anda haziranda olacak gibi hazırlık yapılıyor. Bir gereklilik ortaya çıkarsa karar alınır. Takvimi içinde seçim olur bu yine.

MEMUR VE EMEKLİLERE ZAM

Bu ayın önemli konularından birisi de o. Ne kadar zam yapılacak. Maliye Bakanlığı'nın konusu zamlar. Burada biz ana fikri söyleyebiliriz. Olağandışı şartlardan geçiyor Türkiye ekonomisi. Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş trendinin devam edeceğini görüyoruz. Sonuçta da bir hayat pahalılığı var. Yüksek fiyatlar var. Bunların büyük bir kısmı Türkiye ekonomisi dışındaki faktörlerden kaynaklanıyor.

EKONOMİDE GÖRÜNÜM

Türkiye ekonomisi bakımından endişe edilecek bir durum yok. Türkiye'nin son 3 yılı değerlendirirsek, 3 yılda, sonraki dönemlerde iktisat tarihi bakımından da zengin bilgilerin olduğu bir dönem oldu bu dönem. Pandemiyle birlikte gizlenmiş olan konular kalktı, ağır sorunlar olarak bütün insanlığın üstüne bindi. Pandemiden çıkışta AB'nin, ABD'nin hepsinin uyguladıkları ekonomi politikaları farklı oldu. Ekonomi savaşları derinden etkiledi. En sonunda da Rusya-Ukrayna savaşı işin tuzu biberi oldu. Türkiye'nin avantajı şu. Birçok ekonomi frene basarken, Türkiye gaza basmayı tercih etti. Yerli üretimin ne kadar değerli ve önemli olduğu ortaya çıktı. Enflasyonla mücadele bizim bir numaraları hedeflerimizden birisidir, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yılbaşı itibarıyla düşüşün hissedileceğini düşünüyorum.