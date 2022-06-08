Canlı yayında duyurdu! Asgari ücret ve EYT açıklaması

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08 Haziran 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 15:00:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan EYT açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı canlı yayın programında, "asgari ücrete ek zam gelecek mi? EYT'de son durum nedir?" sorularına yanıt verdi.

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği, asgari ücrette ek zam ve EYT'de son dakika gelişmesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Katıldığı canlı yayın programında "Temmuz'da memurların maaşında artış olacak mı?" sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu şunları söyledi:

"Temmuz ayında toplu sözleşmemiz yapıldığı zaman ilk 6 ay için yüzde 5 ikinci altı ay için yüzde 7 oranın artışımız ve üzerinde enflasyon farkı verilecekti. Temmuz ayında bu hesaplamalar baştan yapılacak. Aralık sonunda tekrar yapıldığı taktirde muhakkak artışlar olacak. Bu süreç daha çok emekli maaşlarını ve tazminatlarını etkileyen bir süreç ama maaşlara da yansıması olacak"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de düzenleme yapılıp yapılmayacağını açıklayan Sarıeroğlu, "Biz sosyal politikalara seçim odaklı değil, sahada beklentiler odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan Bey masada dedi. Muhakkak bir yol haritası vardır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, asgari ücrete ara zam beklentisine de değindi:

Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etiketler : sgari ücret EK ZAM EYT
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