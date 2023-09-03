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03 Eylül 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 10:15:00

Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.

Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.

Yarın, yılın 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti.

Etiketler : tük ağustos enflasyon
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