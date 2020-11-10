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10 Kasım 2020 Salı 10:06:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:28:00

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

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Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi.

DHA'da yer alan habere göre,  Ağustos ayı işsizlik rakamlarına göre; Türkiye'de işsizlik oranının, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye gerilediği kaydedildi.

Türkiye genelinde işsizlik Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 13.2'ye, istihdam edilenler 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişiye, istihdam oranı da 2.4 puanlık azalış ile yüzde 43.9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı da 0.8 puanlık azalış ile, geçen yılın Ağustos dönemindeki yüzde 14.0'ten yüzde 13.2 düzeyine geriledi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1.0 puanlık azalış ile yüzde 15.7 oldu.

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