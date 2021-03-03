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03 Mart 2021 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 08:50:00

Ağrı'da altın rezervi bulundu

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Mollakara'ya Koza'dan 300 milyon dolar yatırım! Dağı taşı altın köyde bin kişiye iş. TMSF bünyesindeki Koza Altın'ın Mollakara'da bulduğu rezerv 300 milyon dolarlık yatırıma dönüşüyor. TMSF Başkanı Gülal “Ağrı'da 1.000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın'ın Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara Köyü'nde bulduğu altın rezervi haziranda yatırıma dönüşüyor. Düzenlediği basın toplantısıyla Fon bünyesindeki şirketlerin 2020 performansını paylaşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Mollakara'daki altın rezervi için ilk etapta 300 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

HAZİRANDA BAŞLIYOR

Gülal "Ülke genelinde 38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu sondajlardan iyi netice aldığımızı zaman zaman paylaşıyoruz. Ağrı'da tesis kurmayı gerektirecek ve buna değecek iyi bir rezerv var. Mayıs sonu ya da haziran itibarıyla tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolar yatırım yapacağız. 2022'de oradan altın çıkarmayı bekliyoruz. Ağrı'da 1.000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız" dedi. Bölgede ne kadar rezerv olduğuna dair ilk gelen raporun olumlu olduğunu söyleyen Gülal "Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Hepsi gelince ne kadar rezerv olduğunu açıklayacağım" dedi. Muhiddin Gülal, Koza'nın diğer rezervlerle birlikte üretimini 2 kat artırarak yılda 15 tona çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Mollakara Köyü'ndeki kesin rezerv miktarı için rapor bekleniyor.

KASADA 6.5 MİLYAR VAR

Gülal, Koza Altın'ın geçen yıl yüzde 2.5 artışla 1.8 milyar lira net kâr elde ettiğini ve cirosunu yüzde 14 arttığını anlattı. Devraldıklarında kasasında 1 milyar lira nakit olan Koza'da bu rakamın 6.5 milyar liraya çıktığını dile getiren Gülal, çıkarılan altın madeninde 3'te 1'lik paya sahip olduklarını vurguladı. Gülal, Koza'daki halka arz oranını artırabileceklerini de belirterek "Erciyes Anadolu Holding ve Aydınlı'nın bir kısmını hukuki süreç tamamlandıktan sonra halka arz edebiliriz" diye konuştu.

KÂR EDENLERİ SATMAMIZ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

Gülal, mevcut şirketlerin satılıp satılmayacağına ilişkin bir soru üzerine "Koza'yı, Erciyes'i ve diğer kâr eden şirketleri şu andaki hukuki altyapıyla satmamız mümkün değil. Royal Halı ve Naksan'ı satışa çıkardık. Talep gelmedi, yeni ihale yapacağız" dedi.

ŞİRKETLERDEN 2020'DE 3.4 MİLYAR LİRA KÂR

Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37.2 milyar lira ciro, 3.4 milyar lira kâra ulaştı" dedi. "Pandemi nedeniyle Aydınlı Grubu hariç şirketlerimizin hepsi 2020'de ortalama yüzde 20 büyüdü" diyen Gülal'ın verdiği bilgiye göre Sürat Kargo da tarihinde ilk kez kâr açıkladı.

DUMANKAYA'DA MAĞDURİYETLER SONA ERİYOR

GÜLAL, kendilerine devredilen inşaat şirketleriyle ilgili de "Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar şirketlerinin 8 bin 500 mağdur vardı. Dumankaya ile alakalı 4 bin 440 mağdurun 3 bin 91'inin mağduriyetini giderdik. Sancaktepe Mozaik Projesi'nde dairelerin mart itibarıyla teslimini yapacağız" dedi.

Etiketler : ağrı altın rezerv
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