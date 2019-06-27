Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu

Kahramanmaraş'ta bir girişimci 5 yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden (zehirli ve kanserojen maddelerden) arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumuna İsrail talip oldu.

Sebze tohumları üzerine faaliyet gösteren firmanın genel müdürü Harun Bozok, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Pınar'ın danışmanlığında "Kahramanmaraş Sanayilik Biberi Saptan Kopma Projesi" hazırladı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deneme alanı oluşturan ve Ar-Ge ekibiyle çalışmalara başlayan Bozok, 5 yıllık çalışmanın ardından sapından kolay kopan ve aflatoksinden arındırılmış biber tohum çeşidi



Tohumun ilk müşterisi İsrail oldu



TÜBİTAK onayının ardından tohumu toprakla buluşturan Bozok, bu yıl aldıkları ilk ürünle biberdeki kolay kopma ve arındırılmış aflatoksin özelliğini yakaladı.

Firmanın geliştirdiği tohuma ilk müşteri ise İsrail oldu. İsrail'de sebze tohumları üzerine dünya genelinde iş yapan bir firma, tohumdan numuneler alarak ülkeye götürdü. Deneme çalışmasını ardından bu ülkeye ilk ihracat gerçekleştirilecek.

Harun Bozok, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın sanayilik biberiyle ilgili 5 yıl önce başlattıkları TÜBİTAK destekli tohum projesini hayata geçirmenin mutluluğun yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'taki sanayilik biberin geliştirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bozok, "Bununla ilgili yerli bir çeşit geliştirdik. Bu çeşit saptan koparak işletmecilerin biberi daha kolay işlemesini sağlıyor. Ayrıca aflatoksini de tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz." dedi.

Bozok, bu yeni çeşidin birçok fabrika ve çiftçi açısından faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde adaptasyon çalışması yürütüldüğünü bildiren Bozok, ilk defa yurt dışına numune çalışması yapılıp gönderdiklerini söyledi.

"Dünyada benzeri yok"



Bozok, tohuma ilk müşterinin ise İsrail'den geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"İsrail'e denenmek üzere tohum numunelerini gönderdik. Orada da tohumlarımız başarılı olursa önümüzdeki yıl İsrail'e ihracat yapmayı planlıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz tohum yani saptan kopan biber çeşidinin dünyada benzeri yok. İlk defa firmamız tarafından geliştirildi. Bunun dünya genelindeki kurutmalık biber sanayisinin işlemesinde maliyeti yaklaşık yüzde 40-50 civarında düşüreceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan çeşidimiz İsrail ya da dünya genelinde kurutmalık biber işleyen tüm ülkeler bu bibere rağbet ediyor ve ilgileniyor. Yerli tohuma ilk sipariş İsrail'den geldi ama İsrail, Güney Kore ve Hindistan gibi biber ithal ettiğimiz ülkelere biz tohumu ihraç etmeyi planlıyoruz."

(AA)