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21 Mayıs 2019 17:08 | Salı

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım 2019 şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım 2019 şartları neler? sorularının yanıtları herkes tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanı Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini az önce açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlerin güncel olarak takip ettiği personel alım haberlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Ktip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılacak olan personel alımında bazı şartlar aranacak. Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı personel alımları hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanı Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini duyurdu. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin merak ettiği personel alımları son dakika gelişmesi haberimizin içerisinde yer aloyor. Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılacak olan personel alımlarında bazı şartlar aranacak. Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi. Adalet Bakanlığı personel alımı tarihinin açıklanması bekleniyor. 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM 2019 ŞARTLARI NELER?
Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

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