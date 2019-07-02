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02 Temmuz 2019 13:00 | Salı

Adalet Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı başvuru tarihleri!

Adalet Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı tüm memur olmak isteyen adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı başvuru tarihleri de merak ediliyor. Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenler son dakika haberlerine gözlerini çevirdiler. Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olmak isteyenler başvuruların nasıl olacağını merak ediyorlar. Adalet Bakanlığı 2019 başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

Adalet Bakanlığı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı başvuru tarihleri belli mi? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı adliyelerde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında toplamda 12 bin 713 personel alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu açıklamanın yapılması ile birlikte gözler Adalet Bakanlığı son dakika haberlerine çevrildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olarak görev almak isteyenler başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Adalet Bakanlığı başvurusu hakkında merak edilenlerinh tümünü sizler için araştırdık. İşte 2019 Adalet Bakanlığı başvurusu detayları... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

 

BAŞVURU FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri  EK-1  başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri, aşçı ve teknisyen unvanlarına başvuru yapacak adayların diplomaları ile birlikte öğrenim esnasında almış oldukları dersleri gösterir transkript belgesini de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine) ivedi  gönderilecektir.

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

(Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.)

Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI 2019 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ!

Başvurular  01/07/2019 günü başlayıp,  16/07/2019  günü mesai saati bitiminde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI 2019 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

I. Genel Şartlar:  
a)  Türk Vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  
Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:
A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;  
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan  16/07/2019   itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
c)  Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
d)  Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.

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