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16 Aralık 2022 Cuma 14:33:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 14:33:00

AB'nin dış ticaret açığı rekor kırdı!

Kaynak: AA

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Avrupa İstatistik Ofisi ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre Avrupa Birliği, 38,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa Birliği (AB), ekim ayında toplam 38,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 225,2 milyar avroya, ithalatı da yüzde 33,1 yükselerek 263,4 milyar avroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı ekim ayında 38,2 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, ekimde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 18 yükselişle 252,8 milyar avro, ithalat da yüzde 30,7 artışla 279,3 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, ekimde 26,5 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 44,9 milyar avro ile ABD, 28,8 milyar avro ile İngiltere, 19,4 milyar avro ile Çin, 17,1 milyar avro ile İsviçre ve 8,6 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 55,6 milyar avro ile Çin, 33,8 milyar avro ile ABD, 18,8 milyar avro ile İngiltere, 13,1 milyar avro ile Rusya, 12,8 milyar avro ile Norveç, 11,8 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.

Etiketler : Avrupa İstatistik Ofisi ABD AB Avro Bölgesi
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