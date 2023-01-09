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09 Ocak 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 12:45:00

ABD'ye ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, geçen yıl 14 milyar 362 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye'nin, ticarette stratejik ortağı olan ABD'ye dış satımı tarihi zirveye yükseldi.

20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk ürünlerine talebi 2022'de artmaya devam etti. Türkiye, dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korurken, iki ülke arasında yatırım ve ticaretin artması Türkiye'nin ülkeye dış satımında daha etkili sonuçlar almasını sağladı.

Merkezleri ABD'de olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirmesiyle ABD'nin Türk ürünlerine talebinde zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, geçen yıl 14 milyar 362 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

ABD'ye yapılan ihracat 2022'de önceki yıla göre yüzde 11,8 artarken, ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı yüzde 5,6 oldu. Böylece ABD, geçen yıl Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda yer aldı.

İhracat artışında da ikinci sırada

ABD, Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülkeler 2 milyar 374 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 520 milyon dolarla ABD, 1 milyar 479 milyon dolarla Irak, 1 milyar 466 milyon dolarla Romanya ve 1 milyar 218 milyon dolarla Almanya oldu.

Türkiye, bu dönemde Rusya Federasyonu'na 7 milyar 652 milyon dolar, Irak'a 10 milyar 477 milyon dolar, Romanya'ya 6 milyar 317 milyon dolar ve Almanya'ya 18 milyar 910 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla azalış kaydettiği ülkeler ise 949 milyon 150 bin dolarla Birleşik Krallık, 465 milyon 552 bin dolarla Çin, 318 milyon 16 bin dolarla Belçika, 205 milyon 214 bin dolarla İspanya ve 198 milyon 651 bin dolarla Singapur olarak belirlendi.

Bu dönemde Birleşik Krallık'a 12 milyar 250 milyon dolar, Çin'e 2 milyar 879 milyon dolar, Belçika'ya 4 milyar 368 milyon dolar, İspanya'ya 9 milyar 36 milyon dolar ve Norveç'e 509 milyon 441 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

ABD'den en fazla kimya ürünlerine talep geldi

ABD'ye geçen yıl en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ülkeye ihracatı 1 milyar 523 milyon dolar oldu.

ABD'ye otomotiv endüstrisi 1 milyar 435 milyon dolarlık, çelik sektörü 1 milyar 220 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 8 milyon dolarlık ve mücevher sektörü 998 milyon 332 bin dolarlık dış satım yaptı.

Etiketler : ABD Türkiye Rusya Federasyonu İhracat
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