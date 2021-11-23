Türk malı kaliteli! Yatırımlara devam edeceğiz

Türkiye yıllar sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni dönemde Türk şirketlerine Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde (Jafza) özel bir ticaret merkezi kurulması gündeme gelirken BAE'li şirketlerin Türkiye'ye dönük yatırımlarında da yeni bir süreç başladı. İzmit Körfezi'ndeki Yarımca Limanı'nı işleten DP World, Türkiye'deki yatırımlarını lojistik sektörünün diğer alanlarına da yayma kararı aldı.

600 MİLYON DOLAR YATIRIM

Bugüne kadar Türkiye'ye 600 milyon dolar yatırım yapan dubai merkezli şirketin BAE Bölgesi ve Jafza CEO'su Abdulla Bin Damithan, Türkiye'nin potansiyeline işaret ederek, lojistik yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kovid-19 salgını yüzünden geçen yıl yapılamayan Dubai'deki Expo 2020 Fuarı'nda Türk gazetecilerle bir araya gelen Abdulla Bin Damithan, "Türkiye'ye inanıyoruz ve yatırımlara devam edeceğiz" mesajı verdi. Damithan, Türkiye'de sadece bir liman işletmecisi olarak kalmayacaklarını ihracatçılarla birlikte çalışarak tedarik zincirine katılmayı amaçladıklarını bildirdi.

TÜRK MALI KALİTELİ

Damithan, lojistik yatırımları kapsamında, Orta Asya üzerinden gelen Rusya ve Türkiye'yi içine alan bir hat kurmaya çalıştıklarını anlattı. Damithan "BAE ve Körfez ülkelerindeki Türk mallarının kalitesi ve pazar payları oldukça yüksek. Bence ihracatçılar açısından büyük potansiyel var. Türkiye'de demiryolu, karayoluna da yatırım yapıyoruz. Büyüme konusunda her türlü fırsatı da değerlendiriyoruz" dedi.

YENİ ŞİRKET KURUYOR

Dünya üzerinde 68 ülkede 80'den fazla limana sahip olan DP World Yarımca CEO'su Kris Adams ise "Türkiye'ye şu ana kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Potansiyele inanıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl teknoloji, depo ve solar enerji kapsamında 10 milyon dolar daha yatırım yapacağız. Tedarik zincirinin bir parçası olarak anılmak istiyoruz. Türkiye'de bir lojistik firması kuracağız. 80 çalışanı olacak. Hedefimiz Türkiye'nin ihracatçı ve ithalatçılarına uçtan uca tedarik zincirinde en iyi hizmeti sunmak" dedi.

JABEL ALİ'DE TÜRK İHRACATÇILARA ÖZEL ALAN

KRIS Adams, DP World'ün Türk ihracatçılar için hazırlık aşamasında oldukları yeni projelerinden de bahsetti. Adams, "Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde (Jafza) Türk şirketler için ticaret merkezi istiyoruz. Orada zaten birçok Türk firması var. Bunu daha da büyütmek ve bir yapıya oturtmak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE SON DAKİKA KATILDI

DUBAİ Expo 2020'de Türkiye de yer aldı. Bu hafta Expo 2020'yi Türkiye'den DEİK ve TİM öncülüğünde iş insanları ve bakanların da ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye pavilyonunda TOGG'un yanı sıra mücevher, mermer sektörlerinin ürünleri sergileniyor. Açılışa 15 gün kala katılmaya karar verildiği için hazır bir bina içine konumlanan pavilyona şu ana kadar 350 bin ziyaretçi geldi.