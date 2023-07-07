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07 Temmuz 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:15:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Kaynak: AA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 452 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 500 bin varil düşüşle 347 milyon 200 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 500 bin varil azalışla 219 milyon 500 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 459 bin varil artışla 7 milyon 38 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 437 bin varil azalarak 3 milyon 901 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 24-30 Haziran haftasında 203 bin varil artışla 12 milyon 830 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Haziran Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 610 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 890 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : abd petrol stok
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