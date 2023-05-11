VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lice kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
"Valilikler tarafından belirlenen okul öncesi eğitim ücretleri kaldırılıyor"
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce basın toplantısı düzenleyecek
"Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik"
Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştılar
11 Mayıs 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 10:45:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artarak 459 milyon 600 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 900 bin varil düşüşle 362 milyon varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon 200 bin varil azaldı ve 219 milyon 700 bin varile geriledi.

PETROL ÜRETİMİ SABİT KALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 843 bin varil düşüşle 5 milyon 553 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 861 bin varil azalışla 2 milyon 876 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Nisan-5 Mayıs haftasında sabit kalarak 12 milyon 742 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın nisan ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 530 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 880 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : abd petrol ticari
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Oslo'da Barış Manço rüzgarı

Oslo'da Barış Manço rüzgarı
Konserde eşinin ceketini yırttı

Konserde eşinin ceketini yırttı
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem
Çekimler Muğla'da

Çekimler Muğla'da
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX