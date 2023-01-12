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12 Ocak 2023 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 10:00:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

Kaynak: AA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 19 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 19 milyon varil artarak 439 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil azalışla 371 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil arttı ve 226 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 637 bin varil artışla 6 milyon 350 bin varile yükselirken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 70 bin varil azalışla 2 milyon 137 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 31 Aralık-6 Ocak haftasında 95 bin varil artışla 12 milyon 648 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 410 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 810 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : abd petrol ekonomi
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