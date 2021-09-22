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22 Eylül 2021 Çarşamba 08:16:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 08:16:00

ABD'nin SPK'sından kripto para uyarısı: Uzun süre geçerli olmaz

Kaynak: AA

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimlerinin uzun süre geçerli olacağını düşünmüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı.

AA'da yer alan habere göre Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.

Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etiketler : ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu SEC Gary Gensler
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