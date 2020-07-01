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01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:52:00

ABD'nin petrol üretimi 11 yılda yüzde 134 arttı

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Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi olan ABD'nin petrol üretimi 11 yılda yüzde 134 artış gösterdi.

AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, ABD'nin toplam ham petrol ve petrol türleri üretimi 2009'da günlük ortalama 7,27 milyon varil seviyesindeyken 2019'da günlük ortalama 17,04 milyon varile çıkarak yüzde 134 arttı.

Ham petrol, kaya petrolü, kondensat ve doğal gazdan üretilen sıvıları kapsayan petrol ve petrol türleri üretimindeki hızlı artışta, ABD'de 2008 yılında "hidrolik çatlatma" ve "yatay sondaj" gibi tekniklerin yaygın olarak kullanılmasıyla başlayan "kaya petrolü devrimi" adıyla bilinen süreç büyük rol oynadı.

Bu 11 yılda ABD'nin petrol ve petrol türleri üretimi hızla artarken, Kasım 2018'de önce Suudi Arabistan'ı daha sonra da Rusya'yı geride bırakan ABD dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

ABD, 6 yıldır üst üste dünyanın en fazla petrol ve petrol türleri üretimini gerçekleştiren ülke konumunda da bulunuyor.

RAKİPLERİNDEN HIZLI ARTIŞ

Söz konusu dönemde ABD'nin toplam petrol ve petrol türleri üretiminin rakiplerinden daha hızlı artış göstermesi dikkati çekti.

Bu dönemde, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi 9,71 milyon varilden 11,83 milyon varile yükselerek yüzde 21,8 artış kaydetti.

Rusya'nın günlük petrol üretimi ise bu süre içinde 10,15 milyon varilden 11,54 milyon varile ulaşarak yüzde 13,7 yükseliş gösterdi.

ABD'nin toplam petrol ve petrol türleri üretimi ise 2014'te hem Suudi Arabistan'ı hem de Rusya'yı geride bıraktı.

PİYASA PAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Dünya genelinde toplam petrol üretimi ise 2009-2019 yıllarında günlük ortalama 81,58 milyon varilden 95,19 milyon varile ulaşarak yüzde 16,7 artış gösterdi.

ABD'nin küresel petrol üretimindeki payı ise 2009'da yüzde 8,9 seviyesindeyken, 2019'da ise yüzde 17,9'a yükseldi.

Böylece, ülkenin küresel petrol piyasasındaki payı 11 yılda iki katına çıkmış oldu.

Söz konusu dönemde, küresel petrol piyasasında Suudi Arabistan'ın payı yüzde 11,9'dan yüzde 12,4'e yükselirken, Rusya'nın payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 12,1'e geriledi.

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