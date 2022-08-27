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27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:04:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:04:00

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Kaynak: AA

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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 4 artışla 605'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 195 arttı.

Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 93,06 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 92,52 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Etiketler : abd sondaj kulesi petrol
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