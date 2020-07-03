  • BIST
    117237
  • Dolar
    6,8579
  • Euro
    7,7078
  • Altın
    391,4760
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in ilhak planına karşı tek yürek: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Bakan Pekcan'dan iki yeni müjde!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına seslendi
Galatasaray'a büyük müjde
Cemal Kaşıkçı davası başladı
Kuzey Kore liderinden maksimum dikkat uyarısı
Fransa'yı sarsan istifa!
Terör örgütü PKK'ya haziran ayında üst düzey darbe!
İstanbul'da organize suç örgütüne şafak operasyonu
Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Nuri Alço evlendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'ya sert tepki: 14 aydır neredeydi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı
Mali'de 4 köye saldırı: 32 ölü
Van'daki tekne faciasında 3 kişi tutuklandı 3 kişi de serbest bırakıldı
BAE ve İsrail arasında yeni işbirliği: Anlaşma imzalandı
Şanlıurfa'da 93 ev daha karantinaya alındı
Adana'da film gibi operasyon! 13 şüpheli gözaltında
Fed 2021 toplantı takvimini açıkladı
03 Temmuz 2020 Cuma 09:06:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 09:08:00

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 16 haftadır azalıyor

ABONE OL

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 498 adet azalmış oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 185'e geriledi ve Haziran 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.

Dün günü 43,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı bugün 08.34'te 42,67 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda 40,22 dolar seviyesindeydi. WTI dünü 40,65 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD'de piyasalar 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün kapalı olacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER