ABD'nin petrol fiyatlarındaki artış öngörüsü devam ediyor

EIA'nın "Temmuz 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin arz kesintileri ve küresel petrol talebindeki artışla Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 81 dolara yükselmesi bekleniyor.

Küresel petrol stoklarında gelecek yılın son çeyreğine kadar beklenen düşüşün ise petrol fiyatlarındaki artışı yukarı yönlü destekleyeceği öngörülüyor.

Bu yılın ilk yarısında günlük ortalama 600 bin varil artan küresel petrol stoklarının, yılın ikinci yarısında günlük ortalama 700 bin varil gerileyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yılın ilk üç çeyreğinde günlük ortalama 400 bin varil düşüş kaydetmesi beklenen stokların, gelecek yılın son çeyreğinde ise günlük ortalama 100 bin varil artması bekleniyor.

Bu kapsamda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 79,34 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 74,43 dolar olacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 83,51 dolar, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 78,51 dolar olması bekleniyor.

ABD'NİN GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR



ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 560 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 890 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2024'te 12 milyon 850 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 100 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 570 bin varil olacağı tahmin ediliyor. ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana gibi OPEC dışı ülkelerden beklenen üretim artışının, OPEC+ grubunun arz kesintilerini dengeleyeceği öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 101 milyon 160 bin varil, gelecek yıl 102 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

Tüketimdeki artışın Çin ve Hindistan'ın başı çektiği OECD dışı Asya ülkelerinden geleceği tahmin ediliyor. Günlük talebin Çin'de bu yıl yaklaşık 800 bin varil, gelecek yıl 400 bin varil artacağı öngörülen rapora göre, Hindistan'da ise bu yıl ve gelecek yıl tüketimin günlük ortalama 300 bin varil artış kaydedeceği hesaplanıyor.