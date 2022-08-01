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01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:45:00

AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar avro makro finansal destek verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan makro finansal yardıma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ukrayna'ya 500 milyon avro ilave makro finansal yardımda bulunduk" ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'ya yarın 500 milyon avro daha göndereceklerini bildirdi.

Von der Leyen, "Bu 1 milyar avro, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, haziran ayında, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar avroya kadar yeni makro finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

Son destekle birlikte AB'nin Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Ukrayna'ya sağladığı toplam makro finansal destek miktarı 2,2 milyar avroyu buldu.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Etiketler : avrupa birliği ukrayna finansal destek
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