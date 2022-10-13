13 Ekim 2022 Perşembe 16:08:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 16:08:00
ABD'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi
Kaynak: AA
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ABD'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
- ABD'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi
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