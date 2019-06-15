ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 788'e düştü.

Perşembe 61,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 62,30 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 52,54 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 52,27 dolardan kapanmıştı.

(AA)