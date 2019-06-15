15 Haziran 2019 09:31 | Cumartesi
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 788'e düştü.
Perşembe 61,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 62,30 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 52,54 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 52,27 dolardan kapanmıştı.
(AA)
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