  • BIST
    1517.86
  • Dolar
    7,0700
  • Euro
    8,6003
  • Altın
    410,9430
İstanbul
1 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti
Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor
ABD'de konut fiyatları 2020'nin sonunda yüzde 10,4 arttı
'Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum'
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Başkan Erdoğan duyurdu: 20 bin öğretmen atayacağız
Milli anti-balistik füze kritik tehditleri bertaraf edecek
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
"Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz"
Bakan Dönmez duyurdu: Rüzgarımız rekorlarla esiyor
Allahü ekber' diyen karga!
Buz tutan gölette mahsur kaldı Buz tutan gölette mahsur kaldı
Xbox'lara iki kat FPS desteği
Bu mutluluk unutulur mu!
Hem meslek öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar
Seri katil olarak dönüyor
ALFA'dan Gülçin'e ödül
Sanal alem detoksu bitti
Romantik Hadise
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti 2. kez evlendi
Kahramanlık türküleri geliyor
Serpil Barlas'a veda!
Tiyatronun yeni üçlüsü
23 Şubat 2021 Salı 18:08:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 18:09:00

ABD'de konut fiyatları 2020'nin sonunda yüzde 10,4 arttı

ABONE OL

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2020 dönemine ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 10,4 artış kaydetti.

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2020 dönemine ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 yükseldi. Konut fiyatlarında 7 yılın en yüksek artışının görüldüğüne işaret eden endeks, geçen yıl kasımda ise yüzde 9,5 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 10,1 arttı. Nisan 2014'ten bu yana en yüksek artışın yaşandığı veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 9,9 artması yönündeydi. Endeks, geçen yıl kasımda yüzde 9,2 artmıştı.

Konut fiyatlarındaki yükselişte, rekor düşük seviyelerdeki faiz oranları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların büyük şehirlerden uzaklaşma isteğiyle artan talep etkili olmaya devam etti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 14,4 ile Phoenix, yüzde 13,6 ile Seattle ve yüzde 13 ile San Diego oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise yüzde 7,7 ile Chicago, yüzde 7,9 ile Las Vegas ve yüzde 8,4 ile Dallas olarak belirlendi.

Etiketler : ABD Konut fiyatları Ulusal Konut Fiyat
Kendi evimi kendim sattım

Kendi evimi kendim sattım
Evlilik şartını yerine getirecek

Evlilik şartını yerine getirecek
15 yaşındaki Nilüfer

15 yaşındaki Nilüfer
Şarkı söylemeyi özledim

Şarkı söylemeyi özledim
Şehre kaçtılar

Şehre kaçtılar
Yaşlanıyorsun denilmesine kızdı

Yaşlanıyorsun denilmesine kızdı
Doğal paylaşım

Doğal paylaşım
Sokaklarda yaşamıyorum

Sokaklarda yaşamıyorum
5 yıl hapis istemi

5 yıl hapis istemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER