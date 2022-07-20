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ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde
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20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:02:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:03:00

ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

Kaynak: AA

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National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 5,4 azalışla 5,12 milyona düştü.

Düşüşünü beşinci aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 5,38 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, mayısta da yüzde 3,4 azalışla 5,41 milyona gerilemişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 14,2 azaldı.

MEDYAN KONUT FİYATLARI REKOR TAZELEDİ

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, haziranda yıllık bazda yüzde 13,4 artarak 416 bin dolara yükseldi.

İkinci el piyasasında mayıs ayında ilk 400 bin doları aşan medyan konut fiyatları haziranda rekor tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut fiyatlarının kısa sürede keskin şekilde arttığını belirtti.

Piyasada konut stokunun arttığına işaret eden Lawrence Yun, doğru fiyatlandırılmış evlerin çok hızlı satıldığını ancak çok yüksek fiyatlı evlerin potansiyel alıcıları caydırdığını ifade etti.

Lawrence Yun, enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde mortgage oranlarının da yükseleceğini vurgulayarak, oranların enflasyonun zirve yaptığına dair işaretler görüldüğünde istikrar kazanacağını, enflasyonun kontrol altına alınması halinde ise mortgage oralarının bir miktar düşebileceğini aktardı.

MORTGAGE TALEBİ 22 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan ABD'de mortgage talebi, faiz oranlarının arttığı ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesine indi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,3 azaldı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 5,74'ten yüzde 5,82'ye yükseldi.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının art arda 3 hafta düşüş göstererek 2000'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Kan, "Zayıflayan ekonomik görünüm, yüksek enflasyon ve devam eden alım gücü zorlukları alıcı talebini etkilediği için hem konvansiyonel hem de devlet kredileri için alım faaliyeti düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ABD mevsim etkileri konut satışı
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