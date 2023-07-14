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14 Temmuz 2023 Cuma 12:27:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 12:27:00

ABD'de Hong Kong ticaret ofislerinin kapatılmasına imkan veren tasarı komitede onaylandı

Kaynak: AA

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ülkedeki Hong Kong ticaret ofislerinin kapatılmasına imkan veren tasarıyı onayladı.

South China Morning Post'un haberine göre, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio ve Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley tarafından sunulan "Hong Kong Ekonomi ve Ticaret Ofisi (HKETO) Belgelendirme Yasası" başlıklı yasa tasarısına onay verdi.

Rubio ve Merkley, yaptıkları ortak açıklamada, ABD'deki Hong Kong ticaret ofislerinin Çin Komünist Partisi'nin sözcüsü olduğunu vurgularken, Çin'in tehdit olarak gördüğü Hong Konglulara ve diğer gruplara karşı uzun süreli insan hakları ihlallerini gizlemek için söz konusu ofislerin kullanıldığını ifade etti.

Çin'in Hong Kong'a tanıdığı yüksek seviyeli otonomi hakkını sınırlaması halinde Beyaz Saray, Hong Kong ticaret ofislerine tanınan ayrıcalıkları ve muafiyetleri kaldırabilecek ve söz konusu ofisleri kapatabilecek.

Söz konusu tasarının, oylanması için Senato Genel Kurulu'na gönderilmesi bekleniyor.

Senatonun da onayını alması durumunda tasarı, önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun, ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Çin anakarası dışında 14 Hong Kong ticaret ofisi faaliyet gösterirken, bunlardan 3'ü Washington, New York ve San Francisco'da bulunuyor.

Çin'in güneyindeki Hong Kong, Çing Hanedanı ile İngilizler arasındaki 1. Afyon Savaşı'nın ardından 1842'de İngiltere sömürgesi olmuştu. 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'yla adanın 1997'de Çin'e devredilmesi ve bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047'ye kadar uygulanması karara bağlanmıştı.

Etiketler : ABD Senatosu Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu New York ve San Francisco
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