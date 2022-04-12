VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya genelinde vaka sayısı 500 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama
İşte Putin'in zafer planı
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı
Çocukluk hayalini yaşıyor
İki ay sonra oğlu geliyor
Dizinin adı değişti
Terk edilmiş hayvanların can dostu
Köy okulunda karnaval saati
Çocuk gelin olmamak için yeşil sahadalar
Burada para değil, iyilik geçer
Kitap kurdu eşe hediye kütüphane
YouTube Shorts çok para kazandıracak
"2 belediye başkanın dengeni bozmuş"
Ukrayna direnişinin sembolü oldu
Yazılıma İlgi Duyan Gençler TEKNOFEST Pardus 21.2'de Yarışıyor
NATO paylaşımında dikkat çeken ayrıntı!
Türkiye'den dünyaya net 'ambargo' mesajı
"Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"
Putin meydan okudu
Fiyatlar yarı yarıya düşecek
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli
Etiyopya'da Boeing 737 Max tipi uçaklar yeniden havalanmaya başladı
Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı
12 Nisan 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 16:00:00

ABD'de enflasyon, Mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5'e yükselerek son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de Mart 2022 enflasyon oranı tarafında Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri göze çarptı. Ülkede Mart ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 1982 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi.

ABD'DE ENFLASYON ARTARSA NE OLUR?

Bloomberg'in haberine göre, ABD'de yıllık enflasyon Mart ayında yeni bir zirve yaparak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşebilir. Bu yükseliş, Fed'den Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışını gündeme getirebilir.

ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonun düşürme çabaları zaman alabilir. Pandemi döneminde artan bazı fiyat baskıları azalmaya başlasa da birçok alanda fiyat baskıları devam ediyor.

Etiketler : ABD ENFİLASYON ZİRVE
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor

Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak

Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak
Aslı aileye girdi

Aslı aileye girdi
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
Aşka ikinci şans mutluluğu

Aşka ikinci şans mutluluğu
Antepli doktor

Antepli doktor
Utangaç Ayça

Utangaç Ayça
'Ölene Kadar' İsrail'de

'Ölene Kadar' İsrail'de
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER