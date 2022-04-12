ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de Mart 2022 enflasyon oranı tarafında Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri göze çarptı. Ülkede Mart ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 1982 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi.

ABD'DE ENFLASYON ARTARSA NE OLUR?

Bloomberg'in haberine göre, ABD'de yıllık enflasyon Mart ayında yeni bir zirve yaparak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşebilir. Bu yükseliş, Fed'den Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışını gündeme getirebilir.

ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonun düşürme çabaları zaman alabilir. Pandemi döneminde artan bazı fiyat baskıları azalmaya başlasa da birçok alanda fiyat baskıları devam ediyor.