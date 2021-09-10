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10 Eylül 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 08:00:00

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan büyük ekonomilere 'IMF'nin özel çekme hakkını kırılgan ülkeler için kullanma' çağrısı

Kaynak: AA

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, büyük ekonomilere Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkını (SDR), kırılgan ülkeleri desteklemek için kullanmaları çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın G7 Maliye Bakanları toplantısına katıldığı bildirildi.

G7'nin haziran ayında küresel kurumlar vergisi reformuna yönelik anlaşmaya vardığı anımsatılan açıklamada, Yellen'ın toplantıda uluslararası vergi sistemini iyileştirmeye yönelik devam eden çabalara ve yeni sistemin hızlı bir şekilde uygulanmasının önemine verdiği desteği dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni uluslararası vergi sisteminin 21'inci yüzyılın küresel ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtilerek, Yellen'ın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'nin ABD'nin uluslararası vergi kurallarını güçlendirmek için kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Yellen'ın ülke bazında en az yüzde 21'lik asgari vergi oranını ABD'de yasalaştırılarak "dibe doğru yarışı" bitirme fırsatını değerlendirmenin Kongre için önemine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, küresel anlaşmayla birlikte bu politikanın eğitim, araştırma ve temiz enerjiye yapılan yatırımlarda sürdürülebilir bir artış için fon oluşturacağı ve bunun da ABD vatandaşlarının yaşamlarını iyileştireceği, ülkenin iş yapmak için dünyanın en iyi yeri olarak kalmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Yellen'ın küresel ekonomik toparlanmadaki farklılığı azaltmak için düşük gelirli ülkelere desteği artırmaya yönelik devam eden G7 çabalarına verdiği desteği de vurguladığı aktarıldı.

Yellen'ın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özel çekme hakları (SDR) tahsisinin önemine dikkati çekiği kaydedilen açıklamada, kırılgan ülkeleri daha fazla desteklemek için büyük ekonomileri SDR'lerini ödünç vermeye çağırdığı bildirildi.

IMF, ağustos ayında 650 milyar dolarlık SDR olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Etiketler : ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası Para Fonu SDR ekonomi haberleri
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