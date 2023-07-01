VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da bulunan mühimmat patladı: 1 ölü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
e-Fatura'da yeni dönem: Kapsam genişletiliyor
Eskişehir'de otobüs devrildi: 35 yaralı
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:18:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:18:00

ABD Hazine Bakanı Yellen: Ekonomimiz düşünülenden daha dirençli olduğunu kanıtladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin birçok kişinin düşündüğünden daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirterek, "Sağlıklı bir iş gücü piyasasını korurken, enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum." dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, merkezi New Orleans kentinde bulunan güneş enerjisi şirketi PosiGen'de yaptığı konuşmada, hedeflerinin son 2,5 yıldaki ekonomik kazanımları korurken, enflasyonla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bir yıldır, yaklaşan bir ABD resesyonuna ilişkin tahminleri duyduklarına işaret eden Yellen, "Ancak ekonomimiz, birçok kişinin düşündüğünden daha dirençli olduğunu kanıtladı. Sağlıklı bir iş gücü piyasasını korurken, enflasyonu düşürmenin bir yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, gelecekteki önemli riskleri küçümsemediklerini, ancak şimdiye kadar görülen kanıtların bu yolda olduklarını gösterdiğini vurgulayarak, bu güvenin, ülke ekonomisine olan inancını giderek daha fazla dile getiren şirket yöneticileri tarafından da tekrarlandığını kaydetti.

ABD ekonomisinin yavaşlayan bölümleri olsa da hane halklarının güçlü bir hızda harcama yaptığına ve işletmelerin yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Yellen, enflasyon düştükçe ekonomi soğusa bile, iş gücü piyasasının mevcut gücünün ve sağlam bilançoların ekonomik güç kaynağı olarak hizmet etmesini beklediğini anlattı.

Etiketler : abd hazine bakanı janet yellen enflasyon ekonomi
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Ustaları andı

Ustaları andı
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX