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28 Mayıs 2020 Perşembe 16:50:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 16:50:00

ABD ekonomisi 1. çeyrekte piyasanın beklentisini de geçerek yüzde 5 küçüldü! Detayları haberimizde

Kaynak: AA

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Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait ikinci öncü gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Aşağı yönlü revize edilen GSYH verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 4,8 küçülmesi yönündeydi.

Geçen ay yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daraldığı kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme göstermişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş belirleyici oldu.

İlk çeyreğe ait GSYH’deki aşağı yönlü revizyonda ise özel stok yatırımlarındaki aşağı yönlü güncellemenin kişisel tüketim harcamaları ve yabancıların sabit yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Söz konusu dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 6,8 azaldı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya revize edildi.

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