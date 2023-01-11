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11 Ocak 2023 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 15:45:00

ABD, 2023 petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

Kaynak: AA

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarında beklenen artışın fiyatları aşağı yönlü baskılayacağına işaret ederek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Ocak 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 83,10 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam aralık ayı raporunda 101,48 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 77,18 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı aralıkta 95,22 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 77,57 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 71,57 dolar olması bekleniyor.

Rusya'nın petrol arzına ilişkin belirsizliğin özellikle 2023'ün başlarında devam edeceğine işaret edilen raporda, Çin'deki salgın kısıtlamalarının hafifletilmesi ve küresel ekonomik duruma ilişkin endişelerin talep görünümündeki belirsizliği artırdığı belirtildi.

Ayrıca, küresel petrol üretiminin tüketimden daha fazla olması nedeniyle, küresel petrol stoklarının gelecek iki yılda artacağı tahmin ediliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 410 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 860 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2024'te ise 12 milyon 810 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 100 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 830 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol ve petrol ürünleri yıllık üretiminin bu yıl günlük 34 milyon 340 bin varile, gelecek yıl günlük 35 milyon 20 bin varile ulaşacağı belirtildi. Grubun ham petrol üretiminin ise bu yıl 28 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 29 milyon 510 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 1 milyon 5 bin varil artarak 100 milyon 480 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın 102 milyon 200 bin varil olacağı öngörülüyor.

Etiketler : abd petrol fiyatı enerji
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